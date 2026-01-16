Ornella senza fine lo speciale di Che tempo che fa dedicato ad Ornella Vanoni sul Nove | quando in tv ospiti e anticipazioni

“Ornella senza fine” è uno speciale di Che tempo che fa dedicato a Ornella Vanoni, trasmesso in prima serata sul Nove. Con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e la squadra, si ripercorrono i momenti più significativi della carriera della cantante, offrendo un omaggio sincero e rispettoso. L’evento, in programma prossimamente, sarà un’occasione per celebrare il talento e la storia di una delle voci più rappresentative della musica italiana.

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e tutta la squadra di Che tempo che fa omaggiano la grande ed unica Ornella Vanoni con uno speciale dal titolo " Ornella senza fine " in onda in prima serata sul Nove. Un coro di voci a cui partecipano tantissimi amici, ospiti e colleghi pronti a ricordare la mitica Ornella. Cresce l'attesa per lo speciale " Ornella senza fine " pensato da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto per ricordare Ornella Vanoni. Lo scorso 21 novembre 2025, all'età di 91 anni, ci ha lasciato una delle regine eterne della musica italiana.

Che tempo che fa, speciale “Ornella senza fine”: tutti gli ospiti del 18 gennaio 2026 - La serata del 18 gennaio 2026 sarà una delle più attese della stagione televisiva. ilsipontino.net

Fabio Fazio e l’anticipazione della puntata speciale di “Che tempo che fa”: «Il sogno di Ornella si realizza» - Sui social, Fabio Fazio ha lanciato un'anticipazione della puntata speciale di Che tempo che fa del 18 gennaio su Ornella Vanoni. style.corriere.it

Marco Mengoni sarà tra gli artisti che renderanno omaggio a Ornella Vanoni nella puntata speciale di Che tempo che fa, intitolata “Ornella Senza Fine”, in onda questa domenica. @chetempochefa x.com

E tra gli artisti che omaggeranno Ornella Vanoni nella serata speciale “Ornella Senza Fine” non mancherà Marco Mengoni Domenica in prima serata sul Nove. - facebook.com facebook

