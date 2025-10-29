Ucciso a 23 anni durante una rissa | chiesto giudizio immediato per 6 pakistani
Tra le accuse anche il tentato omicidio di F. M., amico e connazionale della vittima, il concorso anomalo in omicidio e la rissa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
