Ucciso a 23 anni durante una rissa | chiesto giudizio immediato per 6 pakistani

Imolaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le accuse anche il tentato omicidio di F. M., amico e connazionale della vittima, il concorso anomalo in omicidio e la rissa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ucciso 23 anni duranteAmine Gara, ucciso a 23 anni con un coccio di bottiglia durante una rissa: chiesto il giudizio immediato per 6 pakistani. L'omicidio per rappresaglia - La procura di Rovigo ha chiesto il giudizio immediato nei confronti dei 6 pakistani coinvolti nell’omicidio del 23enne tunisino Amine ... Come scrive msn.com

