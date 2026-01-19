Dossieraggi per Crosetto il record di spiate da Striano e company | 60 accessi in due giorni Procaccini | Vicenda inquietante

Nuove rivelazioni emergono dall’inchiesta condotta dalla Commissione Antimafia sul caso del dossieraggio messo in atto prima delle elezioni politiche 2022 per fermare l’ascesa di Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni alla guida del governo nazionale. Come riporta oggi il quotidiano il Giornale, la carte “dell’inchiesta rac contano come il finanziere Pasquale Striano e i giornalisti del Domani iniziarono a dossierare il partito alla ricerca di qualsiasi elemento utile a colpire la leader ”. Dopo aver fatto il classico buco nell’acqua e non aver trovato nulla su Meloni “dirottarono i loro sforzi su Crosetto che è “diventato l’esponente di FdI più dossierato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Dossieraggi, per Crosetto il record di “spiate” da Striano e company: 60 accessi in due giorni. Procaccini: “Vicenda inquietante” Leggi anche: Dossieraggi sui vip, conclusa l'inchiesta su Laudati e Striano: "Ricerche compulsive su Crosetto e altri nomi noti di politica e sport" Leggi anche: I dossieraggi della Finanza e il giro d’affari di Striano Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Dossieraggi, il “j’accuse” della destra: «De Raho dietro gli accessi illegali» - Fa nomi e cognomi la relazione del centrodestra in Commissione Antimafia sul caso dei dossieraggi illegali. ilmessaggero.it

La fabbrica di veleni anti #Meloni dopo il no al governo #Draghi. Le spiate ai big di #Fdi iniziano quando Giorgia diventa leader dell’opposizione durante l’esecutivo dell’ex Bce. Poi l’esposto di #Crosetto scoperchia il #verminaio. #dossieraggio #Striano Il Gior - facebook.com facebook

