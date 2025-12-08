I dossieraggi della Finanza e il giro d’affari di Striano

La linea difensiva del finanziere spione, Pasquale Striano, è sempre stata ancorata, nelle rarissime dichiarazioni a lui attribuite, a una premessa: le decine di migliaia di accessi abusivi sarebbero state la conseguenza di tortuose e complesse indagini antimafia che lo avrebbero costretto a compulsare, freneticamente, le banche dati. Non altro. Non interessi personali tanto meno economici. Una ipotesi che, come abbiamo già scritto, vede particolarmente scettico il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, che, in una nota inviata alle Procure di Perugia e Roma, è arrivato addirittura a suggerire delle piste investigative per approfondire il «mercato delle informazioni riservate», riconducibile al tenente delle Fiamme gialle, e soprattutto per svelare il suo legame con un imprenditore della sicurezza, tale Gabriele Spedicato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

