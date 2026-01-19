Docenti e Ata chi andrà in pensione dal 1° settembre 2026? Arrivano gli esiti INPS come visualizzarli sul SIDI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato le istruzioni per verificare gli esiti INPS relativi alle pensioni di docenti e personale ATA a partire dal 1° settembre 2026. Con le note tecniche, viene spiegato come interrogare il sistema SIDI per consultare le cessazioni e prenotare le operazioni di pensionamento. Questo documento fornisce indicazioni chiare e ufficiali per le procedure di gestione delle uscite dal servizio.

gli Uffici Scolastici e le segreteria potranno visualizzare i report settimanali per le posizioni per le quali INPS ha effettuato la verifica del diritto a pensione. tramite la funzione " Interrogare diritto a pensione" sarà possibile visualizzare le informazioni restituite da INPS relative al diritto pensione. Saranno inoltre disponibili le funzioni per l'acquisizione puntuale delle cessazioni a domanda e dei trattenimenti in servizio. Il termine ultimo per accertare il diritto al trattamento pensionistico a partire dal 1° settembre 2026 è il 21 aprile 2026.

