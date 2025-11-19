Pensioni docenti e ATA 2026 attive le funzioni SIDI Rilevazione posizione pensionandi | da completare entro il 9 gennaio NOTA

A seguito della circolare n. 205851 del 25 settembre 2025, il Ministero - con nota del 14 novembre - comunica l'attivazione dal 17 novembre delle funzioni “Rilevazione posizione pensionandi” all’interno del portale SIDI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

Pensioni Dicembre in AUMENTO: IN ARRIVO BONUS NATALE, oltre che TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA. Ma a chi spetta tale BONUS EXTRA e come RICHIEDERLO? Ecco le date ufficiali dei PAGAMENTI - facebook.com Vai su Facebook

Raddoppio assunzioni per il sostegno, carta del docente anche per gli ATA e buoni pasto: emendamenti alla Legge di Bilancio - 743 gli emendamenti presentati al Senato per la modifica della Legge di Bilancio 2025, accompagnati da 51 ordini del giorno. Come scrive orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA, aumenti e arretrati a gennaio – febbraio 2026: conviene dal punto di vista fiscale - Conversazione con Marcello Pacifico Presidente Anief per spiegare quali saranno gli effetti del Contratto Scuola 2022 - Segnala orizzontescuola.it

Manovra 2026: cambiamenti in vista per le pensioni? Non in meglio! - Scopri tutto sulla Manovra finanziaria 2026 e le sue implicazioni per le pensioni e il dibattito politico attuale. Lo riporta informazionescuola.it