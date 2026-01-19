Disastro ferroviario in Spagna 21 morti e 75 feriti Il ministro | Treno e binari nuovi incidente strano

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando 21 vittime e 75 feriti. Il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha affermato che il treno Iryo e i binari sono stati recentemente ristrutturati, definendo l’incidente come un evento insolito. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulla dinamica dell’accaduto, per garantire la sicurezza futura del trasporto ferroviario.

Il ministro dei Trasporti Óscar Puente: "Il treno Iryo è praticamente nuovo e anche i binari sono stati ristrutturati. L'incidente è estremamente strano; è avvenuto in linea retta. Tutti gli esperti che abbiamo consultato sono estremamente sconcertati".🔗 Leggi su Fanpage.it

L’incidente ferroviario in Spagna è «strano e difficile da spiegare». 24 i morti, 75 feriti

Un incidente ferroviario avvenuto ad Adamuz, Cordoba, sulla linea ad alta velocità Madrid-Andalusia, ha causato 24 vittime e 75 feriti. L’evento, descritto come «strano e difficile da spiegare», si è verificato domenica alle 19:39, coinvolgendo due treni. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, che rappresenta un grave episodio nel sistema ferroviario spagnolo.

Leggi anche: Incidente ferroviario a Ferrara, treno di studenti contro camion sui binari: feriti

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Spagna, due treni ad alta velocità deragliano in Andalusia: morti e feriti, linea interrotta - Deragliamento di due treni ad alta velocità in Andalusia: il bilancio è drammatico. notizie.it