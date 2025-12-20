Delitto di Garlasco la difesa di Alberto Stasi ora punta sulla revisione del processo Qual è la strategia

Garlasco, 20 dicembre 2025 – Per la posizione dell'indagato Andrea Sempio non cambia nulla, ma per quella del già condannato Alberto Stasi forse sì. Concluso l'incidente probatorio, il caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007 prosegue su un doppio binario parallelo. Da una parte l'inchiesta della Procura di Pavia, che sta raccogliendo elementi in prospettiva di una (probabile) richiesta di rinvio a giudizio. Dall'altra parte la difesa di Stasi, ammesso a partecipare anche all'incidente probatorio "in qualità di persona interessata all'assunzione della prova", sta raccogliendo da questa stessa inchiesta elementi eventualmente utili per una revisione della sentenza di condanna a 16 anni.

Garlasco, il giallo del verbale scomparso che "scagionava" Alberto Stasi: cosa c'era scritto sul Dna - Durante l'incidente probatorio della nuova inchiesta su Garlasco è emerso un documento inedito scritto a mano nel 2014: perché è importante ... virgilio.it

Delitto di Garlasco a Quarto Grado/ Da Stasi allo scontro fra avvocati: focus sull’incidente probatorio - Il delitto di Garlasco questa sera al centro dei servizi di Quarto Grado, con un focus particolare sull'incidente probatorio: i dettagli ... ilsussidiario.net

L'ex avvocato di Sempio critica la spettacolarizzazione dopo l'udienza sul DNA nel delitto di Garlasco - facebook.com facebook

Terminata l'udienza finale dell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Il gip Daniela Garlaschelli non ha fissato nessun rinvio. Cosa deve stabilire questa procedura e cosa succede adesso. Lo spiega l'esperto x.com

