Serena Mollicone al processo d’Appello bis è il giorno di Franco Mottola | le dichiarazioni e le accuse cosa ha detto

Al processo d’Appello bis per Serena Mollicone, è il giorno di Franco Mottola, che ha ribadito l’innocenza sua e dei suoi collaboratori. Mottola ha dichiarato di non avere alcuna responsabilità nella morte della giovane, negando ogni coinvolgimento e sottolineando la propria estraneità ai fatti contestati. La vicenda prosegue tra testimonianze e accuse, con l’obiettivo di fare luce su una vicenda che ha sconvolto l’opinione pubblica.

"Sono e siamo innocenti di quanto siamo accusati da moltissimi anni. Non abbiamo nulla a che vedere con la morte di Serena Mollicone: non l'abbiamo uccisa, non l'abbiamo picchiata, non l'abbiamo immobilizzata e confezionata col nastro adesivo e col fil di ferro, non l'abbiamo trasportata a Fontecupa". Così l'ex comandante della caserma dei carabinieri di Arce è accusato del delitto della 18enne insieme a moglie e figlio.

