Delia con Sicilia bedda tour in concerto al Terrasound 2026

Il 3 luglio, nell’ambito del Terrasound 2026 organizzato da Best Eventi, si svolgerà il concerto di Delia con il progetto “Sicilia bedda tour”. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare la musica dell’artista in un contesto musicale di rilievo, in una giornata dedicata alla cultura e alle tradizioni dell’isola.

Si terrà il prossimo 3 luglio, in occasione del Terrasound 2026, festival organizzato da Best Eventi, il concerto di Delia: “Sicilia bedda tour”. Il live estivo, che avrà luogo al porto turistico di Pescara, infiammerà gli appassionati dell’ex concorrente di X Factor. Delia Buglisi nasce a Catania nel 1999, con la Sicilia impressa negli occhi e nel respiro. Pianista, cantautrice e Interprete dall’anima luminosa, porta nella sua musica il sussurro del mare, il battito della terra e una lingua che, nella sua voce, diventa canto universale. La sua musica abbraccia folk ed elettronica, trovando un equilibrio di forza e delicatezza che ricorda la sua terra: aspra e dolce, misteriosa e ardente come l’Etna.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Tony Pitony in concerto a Pescara con “EstaTony” al Terrasound 2026

Il 5 luglio, al porto turistico di Pescara, Tony Pitony si esibirà con il suo progetto “EstaTony” durante il Terrasound 2026. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue composizioni, in un contesto all’aperto e suggestivo. Un appuntamento musicale da non perdere per gli appassionati, in una giornata dedicata alla musica e al territorio.

