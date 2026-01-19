dei gioielli rubati dal louvre non si sa ancora niente

A tre mesi dal furto di alcuni gioielli dal Louvre, le indagini continuano senza risultati concreti. Nonostante l’arresto dei quattro sospetti, le autorità non hanno ancora chiarito i dettagli dell’accaduto né individuato con certezza i beni sottratti. La vicenda rimane avvolta nel mistero, con poche informazioni disponibili sulla sorte dei preziosi rubati e sugli sviluppi delle indagini in corso.

Dopo tre mesi dal furto e dopo l'arresto dei quattro presunti responsabili, gli investigatori hanno le idee molto poco chiare A tre mesi dal rocambolesco furto dello scorso 19 ottobre al Museo del Louvre di Parigi, la polizia francese non è ancora riuscita a recuperare i gioielli rubati, che hanno un valore stimato di 88 milioni di euro. Sabato, durante una conferenza stampa di aggiornamento, la procuratrice di Parigi Laure Beccuau ha detto che finora le indagini hanno prodotto molto poco. Nonostante l'arresto di tutti e quattro i presunti membri della banda responsabile del furto, non sono emersi elementi concreti per rintracciare i gioielli.

