Furto al Louvre procuratrice | Gioielli rubati ancora introvabili

I gioielli rubati al museo del Louvre sono "ancora introvabili" e "non sono ancora in nostro possesso". Lo ha riferito in conferenza stampa la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau. I due sospettati per il furto al museo del Louvre hanno "parzialmente" ammesso la loro partecipazione. Lo ha riferito la stessa procuratrice, aggiungendo in conferenza stampa che i due sono accusati in via preliminare di furto commesso da una gang organizzata e associazione a delinquere. Il 19 ottobre i ladri hanno impiegato meno di otto minuti per rubare gioielli del valore di 88 milioni di euro.

