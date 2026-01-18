Alla scoperta delle Darkover | cinque ragazze unite nel segno del rock

Le Darkover sono un gruppo musicale tutto al femminile di Pavia, composto da cinque ragazze tra i 14 e i 20 anni. Con la loro passione per il rock, rappresentano una giovane realtà che testimonia l’interesse crescente delle giovani generazioni per questa musica. La loro formazione e il percorso artistico sono un esempio di come la musica possa unire e ispirare, anche a livello locale.

Pavia, 18 gennaio 2026 – Cinque ragazze dai 14 ai 20 anni unite nel nome del rock. Si chiamano Darkover le Spice girls pavesi, una band tutta al femminile di Pavia. A farle incontrare è stato Downtown, da 21 anni la casa della musica e della pace, dove si frequentano corsi per imparare a cantare e a suonare, ma soprattutto si condivide il talento. A unirle, invece, è stata "Iris" dei Goo Goo Dolls che Sofia Giambino, durante un saggio, ha deciso di cantare. Micaela Roseanne Durante (batteria) e Maddalena Grazioli (basso) hanno poi deciso di accompagnarla ed è nata la band. Roberto Vecchioni, messaggio ai giovani: “Non state soli, vivete il mondo insieme agli altri” “Siamo partite in tre, poi abbiamo cercato delle chitarriste - spiega Sofia Giambino, 20enne che studia all'Accademia della Scala di Milano - perché io strimpello soltanto, non avremmo potuto andare avanti a lungo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sicilia e Malta unite da un ponte di terra: una spedizione alla scoperta del passato

Tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026, la nave da ricerca RV «Gaia Blu» del CNR ha avviato una campagna oceanografica per esplorare il passato geologico del Mediterraneo. L’obiettivo è individuare i resti dell’antico ponte di terra che collegava la Sicilia sud-orientale a Malta e Gozo. Questa spedizione contribuisce a migliorare la comprensione della storia geofisica della regione e delle sue evoluzioni nel tempo.

