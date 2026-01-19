N el salotto di Mara Venier a Domenica In, Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren e direttore d’orchestra, ha regalato un ritratto intimo e commovente della madre, icona internazionale oggi 91enne. Nonostante la fama planetaria, per lui Sophia è prima di tutto famiglia. «Mamma? È gagliarda come sempre», ha esordito Carlo, sottolineando come la vitalità dell’attrice sia rimasta intatta nel tempo. Sophia Loren, storia della diva italiana per eccellenza. guarda le foto Carlo Ponti: Sophia Loren donna del popolo. Riflettendo sulla carriera della madre, Carlo Ponti ha evidenziato come le radici umili abbiano plasmato la sua arte: «È nata nella povertà, ha vissuto anche una vita non privilegiata, molto difficile, e questo l’ha resa una donna del popolo, di tutti noi». 🔗 Leggi su Iodonna.it

Dalle radici umili al successo mondiale. L'intervista a "Domenica In" del figlio della diva italiana per eccellenza

È morta Brigitte Bardot, la diva più diva del cinema mondiale, dai film alla musica, dagli amori agli animali

È deceduta a 91 anni Brigitte Bardot, celebre attrice, cantante e icona del cinema europeo. Figura di rilievo del Novecento, ha lasciato un segno significativo nel mondo dello spettacolo e si è distinta anche per il suo impegno a favore dei diritti degli animali. La sua carriera e il suo impegno pubblico rappresentano un capitolo importante della cultura e della storia del cinema internazionale.

