Dall’ambiente alla geopolitica | le migliori tesi toscane vincono il Premio Sassoli a Palazzo del Pegaso

A quattro anni dalla scomparsa di David Sassoli, Palazzo del Pegaso ha aperto le sue porte alla quarta edizione del Premio Sassoli, dedicato alle migliori tesi toscane. L’evento mette in evidenza il legame tra ricerca accademica e impegno civile, con focus su tematiche come ambiente e geopolitica. Un’occasione per riflettere sul ruolo della formazione nel futuro del territorio e dell’Europa.

FIRENZE – Il ricordo di David Sassoli non è solo una celebrazione, ma un investimento sul futuro. A quattro anni dalla scomparsa dell’ ex presidente del Parlamento europeo, Palazzo del Pegaso ha ospitato questa mattina la quarta edizione del premio a lui dedicato. Un riconoscimento istituito dal consiglio regionale per valorizzare le migliori tesi di laurea sul tema L’Europa, le regioni e i cittadini. Al centro della cerimonia, l’eccellenza accademica toscana. Il primo premio assoluto, del valore di 6mila euro, è andato a Sebastiano Poli. Laureato in giurisprudenza all’università di Firenze, Poli ha convinto la giuria con un lavoro sulla democrazia partecipativa.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Il Palazzo del Pegaso diventa spazio d’arte: in mostra le arti visive del Premio Firenze

