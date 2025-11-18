A Bologna calano gli incidenti ma sono più gravi | crescono morti e feriti
Bologna, 18 novembre 2025 – Gli incidenti sul territorio metropolitano nei primi sei mesi del 2025 sono aumentati. A Bologna diminuiscono gli incidenti, ma non le persone coinvolte, come riporta il report a cura dell'Ufficio di Statistica della Città metropolitana, analizzando i dati provvisori dell'incidentalità rilevati da tutte le Forze dell’Ordine intervenute nell’area metropolitana (su tutti i tipi di strade comprese tangenziale e autostrade), nel periodo gennaio-giugno 2025. Andando nel dettaglio, i sinistri registrati nei primi sei mesi del 2025 nell'area metropolitana sono più di quelli dell'anno precedente e hanno coinvolto più persone sia in termini di feriti sia di decessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
