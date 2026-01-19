Cos'è successo nell'incidente in Andalusia tra due treni | le cause del deragliamento e le vittime in Spagna

Domenica 18 gennaio, vicino Adamuz in Andalusia, si è verificato un incidente tra due treni della linea Av Madrid-Andalusia, che si sono scontrati e sono deragliati. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, e al momento si registrano vittime tra i passeggeri. Questo evento ha suscitato preoccupazione e richiesto un intervento immediato delle autorità locali e delle forze di sicurezza.

Domenica 18 gennaio due treni della linea Av Madrid-Andalusia si sono scontrati e sono deragliati vicino Adamuz (Córdoba), in Andalusia. Si indaga sulle cause: "Escluso errore umano". Il bilancio provvisorio è di 39 morti e oltre 150 feriti.🔗 Leggi su Fanpage.it Spagna, salgono a 39 le vittime del deragliamento di due treni sull’alta velocità Madrid-Andalusia

In Spagna, il numero delle vittime del deragliamento di due treni ad alta velocità tra Madrid e Andalusia è salito a 39. L’incidente ha coinvolto un convoglio Iryo e un treno Alvia di Renfe nei pressi di Adamuz, a Cordova, causando numerosi feriti. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’incidente. I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro tra i due treni: cos'è successo in Andalusia? |L'ipotesi del «giunto saltato»: 39 i morti

Tra il deragliamento e lo scontro tra i due treni in Andalusia sono passati circa 20 secondi, un intervallo che ha avuto conseguenze tragiche. Al momento, si contano 39 vittime e numerosi feriti, alcuni in condizioni gravi. L'incidente, ancora sotto indagine, potrebbe essere collegato a un «giunto saltato». Il treno coinvolto, Iryo, è stato prodotto in Italia.

