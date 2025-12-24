Polizia di Stato e Polizia Locale, da mesi, sono impegnate sinergicamente nel contrasto alle svariate forme di abusivismo e degrado urbano, effettuando mirati interventi nei diversi quartieri della città. In particolar modo, l’ultimo intervento in ordine cronologico è stato attuato in via Nizzeti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Occupazione di suolo pubblico, rimosse due strutture abusive in via Nizzeti: sanzioni per un fioraio e un food truck

Leggi anche: Occupazione di suolo pubblico e vendita oltre l'orario consentito: scattano le sanzioni per 4 ambulanti

Leggi anche: Catania Centro, controlli contro l’occupazione abusiva del suolo pubblico: un arresto e sanzioni

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Controlli a Catania, sosta selvaggia e occupazione abusiva suolo pubblico: sanzioni; Controlli a San Cristoforo, rimosse otto auto abbandonate e tre moto senza assicurazione; Il quartiere San Cristoforo a Catania cinturato: raffica di multe e sequestri da polizia e vigili urbani.

Rimosse baracche e verande abusive: multe per un fioraio e un food truck - Accanto alla struttura abusiva era presente un food truck, il cui titolare aveva realizzato una veranda fissata stabilmente al suolo pubblico. lasicilia.it