Occupazione di suolo pubblico rimosse due strutture abusive in via Nizzeti | sanzioni per un fioraio e un food truck

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Polizia di Stato e Polizia Locale, da mesi, sono impegnate sinergicamente nel contrasto alle svariate forme di abusivismo e degrado urbano, effettuando mirati interventi nei diversi quartieri della città. In particolar modo, l’ultimo intervento in ordine cronologico è stato attuato in via Nizzeti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

