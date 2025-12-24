Occupazione di suolo pubblico rimosse due strutture abusive in via Nizzeti | sanzioni per un fioraio e un food truck
Polizia di Stato e Polizia Locale, da mesi, sono impegnate sinergicamente nel contrasto alle svariate forme di abusivismo e degrado urbano, effettuando mirati interventi nei diversi quartieri della città. In particolar modo, l’ultimo intervento in ordine cronologico è stato attuato in via Nizzeti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Rimosse baracche e verande abusive: multe per un fioraio e un food truck - Accanto alla struttura abusiva era presente un food truck, il cui titolare aveva realizzato una veranda fissata stabilmente al suolo pubblico. lasicilia.it
Roma, tre pedane di ristoranti rimosse in zona Prati. «Tutelare chi è in regola» - Simbolo di calcoli fatti male, di più ambizione che talento, forse. ilmessaggero.it
Occupazioni di suolo pubblico, la procedura inadeguata crea un buco di milioni di euro - Nel regolamento generale delle entrate del comune di Roma c’è un articolo che è stato introdotto, nel 2024, su espressa richiesta del municipio I. romatoday.it
La Giunta comunale che si è riunita oggi, martedì 23 dicembre, ha prorogato la scadenza per le concessioni di occupazione di suolo pubblico per le attività di somministrazione di alimenti e bevande al 31 dicembre 2026, recependo le disposizioni della legge - facebook.com facebook
Occupazione Suolo Pubblico, adeguamento entro il 31 marzo 2026 Prorogato al 31/3/2026 il termine per presentare la domanda di adeguamento alle nuove regole sull’OSP: piani di massima occupabilità comunali disapplicati dal 1/1/2026. Info ow.l x.com
