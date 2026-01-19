Controlli a Porta Nolana e zone limitrofe | la Polizia di Stato ripristina lo stato dei luoghi

Nella zona di Porta Nolana e aree limitrofe, la Polizia di Stato ha condotto un'operazione congiunta con Guardia di Finanza, Esercito e ASIA per ripristinare il decoro urbano. L'intervento ha avuto l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico, intervenendo in modo coordinato e mirato per ristabilire condizioni di ordine e pulizia nelle aree interessate.

Operazione congiunta di Polizia, Guardia di Finanza, Esercito e ASIA per il ripristino del decoro urbano.. Ancora un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Questura di Napoli nell'area di Porta Nolana al fine di contrastare efficacemente la presenza dei cc.dd. " mercati illegali ". In particolare, nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato e nello specifico gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, della Divisione Anticrimine, gli operatori della Guardia di Finanza, con l'ausilio dei militari dell'Esercito Italiano e di personale dell'ASIA, hanno controllato le zone limitrofe di Porta Nolana ed in particolare corso Garibaldi, le vie Nolana, Marvasi e Caracciolo di Bella, aree particolarmente afflitte da "souk" abusivi.

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato un uomo a Porta Capuana, trovato in possesso di droga. Durante il controllo, l'uomo ha tentato di scappare e si è verificata una colluttazione con gli agenti. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il soggetto è stato arrestato. L'intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze illegali in città.

