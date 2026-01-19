Consorzi di bonifica Alberto Borzì nuovo segretario della Filbi Catania

Alberto Borzì è stato nominato nuovo segretario territoriale della Filbi Catania, l'organizzazione Uil che rappresenta i lavoratori dei Consorzi di bonifica. Con questa nomina, si rafforza il ruolo di Filbi nel territorio, garantendo un confronto diretto e costruttivo tra le istituzioni e le imprese del settore. Borzì assume il incarico con l'obiettivo di sostenere le istanze dei lavoratori e promuovere lo sviluppo delle attività di bonifica nella provincia di Catania.

Tra le priorità dell'iniziativa sindacale, Alberto Borzì ha subito sottolineato "la necessità che venga riconosciuta l'anzianità agli stagionali appena stabilizzati, in molti casi dopo decenni di precariato" Alberto Borzì è il nuovo segretario territoriale catanese della Filbi, l'organizzazione Uil delle lavoratrici e dei lavoratori dei Consorzi di bonifica. Funzionario del Consorzio 9 Catania, 62 anni, di Paternò, Borzì è stato eletto dal congresso dei delegati, riuniti oggi in un albergo etneo alla presenza dei segretari generali della Filbi e della Filbi Sicilia, Francesca Torregrossa ed Enzo Savarino, e del segretario generale Uila Sicilia Nino Marino insieme con Giosuè La Terra, componente della Segreteria Filbi Sicilia.

