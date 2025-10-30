Cambio al vertice della Fp Cgil Alberto Gorra è il nuovo segretario generale

La Funzione Pubblica Cgil di Piacenza ha rinnovato la propria segreteria. L’assemblea generale della categoria ha eletto Alberto Gorra nuovo segretario generale della Fp Cgil provinciale. Contestualmente, Melissa Toscani è stata incaricata di coordinare un progetto interprovinciale per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

