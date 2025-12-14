Eletto il nuovo consiglio dell’Ordine dei tecnologi alimentari | Andreoli riconfermato presidente

Il 12 dicembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Abruzzo, che resterà in carica dal 2026 al 2028. Andreoli è stato riconfermato presidente, confermando la continuità nella guida dell’ente e il consenso tra i professionisti del settore.

Si sono svolte il 12 dicembre le elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine dei tecnologi alimentari della Regione Abruzzo: resterà in carica per il triennio 2026-2028.Giulio Andreoli è stato riconfermato nel ruolo di presidente insieme al suo vice, Lorenzo Cerretani.