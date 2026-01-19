Congresso nazionale Acli Terra a Bologna Nicola Tavoletta | Passiamo dalla produttività alla personalità

Il 22 e 23 gennaio 2026 si svolgerà a Bologna l’VIII Congresso Nazionale di Acli Terra, l’associazione che promuove lo sviluppo rurale e marittimo. L’evento approfondirà temi legati alla crescita sostenibile e alla valorizzazione delle competenze, con interventi come quello di Nicola Tavoletta, che sottolinea l’importanza di passare dalla produttività alla personalità nel settore agricolo e territoriale.

Si terrà a Bologna, il *22 e 23 gennaio 2026, l'VIII Congresso Nazionale di Acli Terra, l'Associazione professionale agricola delle Acli dedicata allo sviluppo del mondo rurale, delle marinerie e dei territori. L'appuntamento, ospitato presso il Relais Bellaria (via Altura 11 bis), vedrà alternarsi rappresentanti delle istituzioni, esperti di economia agraria e leader sindacali per delineare il futuro del comparto agroalimentare e ambientale. I lavori si apriranno nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio con la riflessione spirituale di Don Paolo Dall'Olio e i saluti istituzionali, tra cui quello del Vice Presidente Nazionale delle Acli, Pierangelo Milesi.

