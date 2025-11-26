Agricoltura e Aree Interne | 7° Congresso Provinciale delle Acli Terra Benevento
Tempo di lettura: < 1 minuto Le ACLI Terra di Benevento invitano a partecipare al 7° Congresso Provinciale, in programma giovedì 27 novembre alle ore 16:30 presso la sede ACLI di Benevento, in via Francesco Flora 31. L’incontro, dal titolo “ Ripartiamo dall’agricoltura – Azione di sviluppo nella programmazione europea 2021–2027, nelle Aree Interne”, rappresenta un momento fondamentale di confronto sul ruolo strategico dell’agricoltura come leva di sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle sfide e alle opportunità delle aree interne del Sannio. Nel corso dei lavori il presidente Filiberto Parente rassegnerà il mandato al nuovo gruppo dirigente, rinnovando sentimenti di fiducia e gratitudine per il percorso condiviso e per l’impegno profuso nel quadriennio 2021-25. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
