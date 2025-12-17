C' è un grosso concorso alla Banca d' Italia | 160 posti a tempo indeterminato per laureati e diplomati
La Banca d'Italia ha indetto un concorso pubblico per 160 posti a tempo indeterminato, aperto a laureati e diplomati. L'opportunità riguarda sia l'amministrazione centrale sia la rete territoriale, offrendo un'importante chance professionale per coloro che desiderano entrare nel settore bancario e finanziario.
La Banca d'Italia ha pubblicato un importante bando di concorso per l'assunzione di 160 dipendenti destinati all'amministrazione centrale e alla rete territoriale. Si tratta di un'opportunità per entrare a far parte di uno degli enti più prestigiosi del sistema finanziario italiano ed europeo. 🔗 Leggi su Today.it
