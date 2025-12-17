C' è un grosso concorso alla Banca d' Italia | 160 posti a tempo indeterminato per laureati e diplomati

La Banca d'Italia ha indetto un concorso pubblico per 160 posti a tempo indeterminato, aperto a laureati e diplomati. L'opportunità riguarda sia l'amministrazione centrale sia la rete territoriale, offrendo un'importante chance professionale per coloro che desiderano entrare nel settore bancario e finanziario.

