Concorso docenti PNRR3 Sì o No alla prova orale | l’esito è definitivo? Scioglimento riserva potrebbe cambiare i voti minimi?

Il concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29382025 e DDD n. 29392025, prevede una prova orale con esito definitivo. Attualmente, i candidati che hanno superato la prova scritta con almeno 70100 ricevono comunicazioni sul voto minimo per l’ammissione all’orale. La possibilità di sciogliere la riserva potrebbe influire sui voti minimi richiesti e sulla validità dell’esito finale.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDD n. 29392025 per la scuola secondaria: in questi giorni i candidati che hanno conseguito almeno 70100 alla prova scritta ricevono comunicazione attraverso l’USR di riferimento del voto minimo di ammissione alla prova orale e di conseguenza nell’area riservata di Concorsi e procedure selettive la risposta SI o NO. Queste ultime sono previste dalla normativa (ma non conosciamo ancora la data) per le candidate che nei tempi corretti hanno hanno richiesto e ottenuto dall’USR di posticipare la prova scritta. Analoga procedura in occasione del PNRR2 ma il numero esiguo delle candidate e i risultati raggiungi non avevano modificato le soglie minime.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

