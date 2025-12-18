Concorso docenti PNRR3 | voti minimi infanzia e primaria per accedere alla prova orale AVVISI USR
Il concorso docenti PNRR3 si avvicina e sono stati pubblicati i requisiti di voto minimo per l’accesso alla prova orale. L'USR Molise ha aperto le danze, stabilendo 70 punti per infanzia e 74 per primaria. Questi parametri sono fondamentali per i candidati che desiderano conoscere le soglie di accesso e prepararsi al meglio alla fase successiva del concorso.
Concorso docenti PNRR3: voto minimo per infanzia 70, primaria 74. Ecco il punteggio per l'accesso. USR Molise è il primo USR a pubblicare il voto minimo di accesso alla prova orale del concorso docenti DDG n. 29382025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
