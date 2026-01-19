Comunità in festa per il recupero della chiesa Inaugurazione con il cardinale Bassetti e le autorità

La comunità di San Casciano dei Bagni ha celebrato sabato scorso l’inaugurazione della Chiesa di Sant’Antonio, recentemente restaurata. L’evento ha visto la presenza del cardinale Bassetti e delle autorità locali, segnando la conclusione di alcuni mesi di lavori di recupero. La cerimonia ha rappresentato un momento importante per il territorio, valorizzando il patrimonio storico e culturale della zona.

E’ stata inaugurata sabato scorso, dopo un restauro di qualche mese, la Chiesa di Sant’Antonio a San Casciano dei Bagni. Dopo la messa, la cerimonia alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, il vicario generale Don Antonio Canestri, il parroco Don Antonio Bartalucci, il parroco Don Joseph Chukwu, la sindaca Agnese Carletti e il maggiore dei Carabinieri di Montalcino. Questo intervento necessario, atteso dalla comunità sancancianese, restituisce un luogo di culto rinnovato e valorizzato nella sua entità storica e spirituale. Fin dal 1500 la chiesa fu sede dell’antica Compagnia di Sant’Antonio, una confraternita laica già attiva ancor prima del XVI secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità in festa per il recupero della chiesa. Inaugurazione con il cardinale Bassetti e le autorità La veglia di compagni e parenti. Oltre 500 in chiesa per il 16enne: "Sono le lacrime della comunità"

Oltre 500 persone hanno partecipato alla veglia di preghiera in memoria di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese deceduto nell'incendio del locale 'Le Constellation' a Crans-Montana, in Svizzera. La cerimonia si è svolta in chiesa, testimonianza di vicinanza e dolore della comunità. Un momento di raccoglimento per ricordare Giovanni e condividere il dolore collettivo per questa tragedia.

