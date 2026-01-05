La veglia di compagni e parenti Oltre 500 in chiesa per il 16enne | Sono le lacrime della comunità

Oltre 500 persone hanno partecipato alla veglia di preghiera in memoria di Giovanni Tamburi, il 16enne bolognese deceduto nell’incendio del locale ’Le Constellation’ a Crans-Montana, in Svizzera. La cerimonia si è svolta in chiesa, testimonianza di vicinanza e dolore della comunità. Un momento di raccoglimento per ricordare Giovanni e condividere il dolore collettivo per questa tragedia.

Oltre 500 persone per la veglia di preghiera in ricordo di Giovanni Tamburi, 16 anni, bolognese, studente del liceo Righi che ha perso la vita nell'incendio del locale 'Le Constellation', a Crans-Montana, in Svizzera, durante una festa di Capodanno. Tantissimi i giovanissimi – compagni e amici – che affollano la chiesa. Si stringono, stanno vicini, i volti segnati da un dramma che faticano a capire. Fuori dall'edificio restano in tanti, ma vogliono esserci. Le parole di ricordo sono simili nel loro affetto per Giovanni: "Era molto affabile con tutti, allegro, sempre pronto a fare amicizia, a organizzare una festa.

