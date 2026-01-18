Lunedì, diverse regioni italiane saranno interessate da condizioni meteorologiche avverse a causa del ciclone Harry. Sono previste burrasche, nevicate a bassa quota e possibili disagi, con scuole chiuse in alcune aree. Le province di Sicilia, Calabria e Sardegna sono tra le più colpite. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Roma, 18 gennaio 2026 - Lunedì arriverà il maltempo in diverse parti d'Italia. Attesi veri e propri nubifragi, venti di burrasca e nevicate, a quote sempre più basse. Il peggioramento è iniziato dà oggi, come segnala iLMeteo.it, con precipitazioni sull'arco alpino centro occidentale e neve a partire dagli 8001000 metri di quota su Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia. Poi entro sera il tempo peggiorerà nelle regioni del Centro Sud e le due Isole Maggiori Da lunedì è attesa la fase più intensa col passaggio di un ciclone mediterraneo che si è caricato di grandi quantità di umidità attraversano il Mediterraneo e prospettando precipitazioni abbondanti e persistenti, con fenomeni atmosferici estremi in Sardegna, Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Allerta meteo: burrasche, neve a bassa quota e scuole chiuse. Il ciclone Harry investe Sicilia, Calabria e Sardegna

Allerta meteo in Trexenta: scuole chiuse a Guasila, Selegas e Suelli x.com

ISOLA TERRA NOSTRA ISOLA C.R . LUNEDI 19 GENNAIO LE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE ,LA COMUNICAZIONE DEL PRIMO CITTADINO M.G. VITTIMBIRGA Allerta Meteo Arancione: Domani Scuole chiuse Cari cittadini, Sto per firmare l’ordinanza di - facebook.com facebook