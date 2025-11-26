Accendono fumogeni durante la gara a Nardò Daspo per tre ultrà dell’Acerrana

NARDÒ – Costerà cara l’accensione di alcuni fumogeni a tre tifosi campani in trasferta a Nardò. Il questore Giampietro Lionetti ha emanato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive di un anno a testa. I Daspo riguardano, per la precisione, soggetti di Acerra, ai primi del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

News recenti che potrebbero piacerti

Marsala, accendono fumogeni allo stadio: tre tifosi copiti da Daspo per due anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook

Accendono fumogeni durante la gara a Nardò, Daspo per tre ultrà dell’Acerrana - I tifosi campani erano in contestazione con la dirigenza della propria società. Secondo lecceprima.it

Accendono fumogeni a fine gara e poi contestano la Dirigenza, Daspo per tre tifosi della Taurus Acerrana - I fatti si sono svolti lo scorso 2 novembre in occasione della partita tra i campano e il Nardò. leccenews24.it scrive

Nardò, accendono fumogeni allo stadio: tre tifosi colpiti da DASPO - La Polizia di Stato ha emesso tre provvedimenti di DASPO nei confronti di altrettanti tifosi ritenuti responsabili dell’accensione di materiale pirotecnico proibito durante l’incontro di calcio tra ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it