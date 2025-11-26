Accendono fumogeni durante la gara a Nardò Daspo per tre ultrà dell’Acerrana

26 nov 2025

NARDÒ – Costerà cara l’accensione di alcuni fumogeni a tre tifosi campani in trasferta a Nardò. Il questore Giampietro Lionetti ha emanato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive di un anno a testa. I Daspo riguardano, per la precisione, soggetti di Acerra, ai primi del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

