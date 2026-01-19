Chi erano Antonio e Cecilia i due fratelli morti nell' incidente stradale | lei consulente lui operaio Gli amici | Ora sono angeli

Ad Altamura, si piangono Cecilia e Antonio Bigi, rispettivamente di 27 e 25 anni, deceduti in un incidente stradale. Cecilia, consulente, e Antonio, operaio, erano fratelli molto conosciuti in città. La comunità si stringe nel dolore, ricordando la loro breve vita e la perdita improvvisa che ha colpito familiari e amici. La memoria di Cecilia e Antonio rimarrà viva nel cuore di chi li ha conosciuti.

Altamura si sveglia oggi con un dolore profondo per la morte di Cecilia e Antonio Bigi,27 e 25 anni, fratello e sorella, che ieri hanno perso la vita in un incidente stradale. Lei è deceduta in ospedale, al Policlinico di Bari ieri pomeriggio, mentre lui, Antonio, è morto sul colpo. Cecilia, per gli amici Ilia, era una consulente, mentre Antonio era un giovane operaio edile. Due fratelli molto legati, che stavano sempre insieme. Per chi lo conosceva, Antonio non era solo un ragazzo come tanti: era un punto di riferimento discreto ma costante per la famiglia, gli amici e il quartiere in cui viveva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

