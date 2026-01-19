Chi erano Antonio e Cecilia Bigi fratello e sorella morti nell'incidente stradale di Altamura

Antonio e Cecilia Bigi, rispettivamente di 21 e 25 anni, sono le vittime dell’incidente stradale avvenuto sulla provinciale 41 ad Altamura nella notte tra sabato e domenica. La comunità locale si stringe attorno alla perdita dei due giovani, fratello e sorella, i cui nomi sono stati confermati dalle autorità. L’incidente ha suscitato grande cordoglio, lasciando un vuoto in paese.

Antonio e Cecilia Bigi, fratello e sorella morti nello schianto con il Suv dopo il sabato sera con gli amici: tre feriti gravi

Altamura-Laterza: i morti nell’incidente sono due, fratello e sorella di 25 e 24 anni Tre feriti di cui uno in coma

