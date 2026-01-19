Centro Valle Intelvi | un anno di persecuzioni alla moglie finisce ai domiciliari

Nel novembre 2025, un uomo di Centro Valle Intelvi è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato e minacciato di morte la ex moglie, con comportamenti che includevano violenze e restrizioni della libertà personale. La vicenda, conclusasi con il provvedimento degli arresti domiciliari, ha suscitato attenzione sulla tutela delle donne e sulle misure di sicurezza in provincia di Como.

Centro Valle Intelvi (Como), 19 gennaio 2026 – Persecuzioni, violenze, limitazioni della libertà e gravi minacce di morte alla ex moglie. Condotte che un uomo di 42 anni residente a Centro Valle Intelvi, non ha interrotto nonostante la misura preventiva di ammonimento del questore di Como, che lo aveva raggiunto il 1° agosto scorso. Così ora, in aggravamento del provvedimento già preso contro di lui, è stato messo agli arresti domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Como, sulla scorta delle integrazioni di denunce depositate dalla vittima, che vive con la figlia di 8 anni, ed eseguita dai carabinieri di Centro Valle Intelvi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

