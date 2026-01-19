Nel novembre 2025, un uomo di Centro Valle Intelvi è stato arrestato con l'accusa di aver perseguitato e minacciato di morte la ex moglie, con comportamenti che includevano violenze e restrizioni della libertà personale. La vicenda, conclusasi con il provvedimento degli arresti domiciliari, ha suscitato attenzione sulla tutela delle donne e sulle misure di sicurezza in provincia di Como.

Centro Valle Intelvi (Como), 19 gennaio 2026 – Persecuzioni, violenze, limitazioni della libertà e gravi minacce di morte alla ex moglie. Condotte che un uomo di 42 anni residente a Centro Valle Intelvi, non ha interrotto nonostante la misura preventiva di ammonimento del questore di Como, che lo aveva raggiunto il 1° agosto scorso. Così ora, in aggravamento del provvedimento già preso contro di lui, è stato messo agli arresti domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Como, sulla scorta delle integrazioni di denunce depositate dalla vittima, che vive con la figlia di 8 anni, ed eseguita dai carabinieri di Centro Valle Intelvi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro Valle Intelvi: un anno di persecuzioni alla moglie, finisce ai domiciliari

Leggi anche: Rapina in un centro scommesse a San Pasquale: 23enne pregiudicato finisce ai domiciliari

Caos al centro commerciale, ubriaco bacia a forza una ragazzina e scalcia i militari: finisce ai domiciliariUn uomo di 24 anni è stato arrestato a Ravenna dopo aver causato disordini in un centro commerciale.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Minacce e maltrattamenti alla ex, ai domiciliari 42enne di Centro Valle Intelvi - Un primo ammonimento non è stato sufficiente per un 42enne di Centro Valle Intelvi, accusato di continue minacce e maltrattamenti ... espansionetv.it

Scusate se uso questo canale, nell’ Istituto Comprensivo “Magistri Intelvesi” Centro Valle Intelvi (CO), stiamo cercando un docente di tecnologia fino all’otto giugno, se qualcuno fosse interessato, risponda all’interpello pubblicato sul nostro sito sezione interpel - facebook.com facebook