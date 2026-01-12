Caos al centro commerciale ubriaco bacia a forza una ragazzina e scalcia i militari | finisce ai domiciliari

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Ravenna dopo aver causato disordini in un centro commerciale. Accusato di atti sessuali con minorenne, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, è stato sottoposto ai domiciliari. La vicenda evidenzia la necessità di intervenire tempestivamente per garantire sicurezza e rispetto delle norme, anche in ambienti pubblici frequentati da famiglie e giovani.

E' finita con l'arresto, con l'accusa di atti sessuali con minorenne, violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale oltre alla violazione della misura del divieto di ritorno nel Comune di Ravenna, la serata di giovedì per un 24enne di origini egiziane residente in provincia e già noto.

