CdS – quanto chiede il Crystal Palace

Il Crystal Palace valuta le proprie strategie di mercato e si avvicina a possibili cessioni nel gennaio 2026. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la società londinese potrebbe lasciar partire alcuni giocatori, ma le modalità dell’accordo e l’entità della richiesta economica sono ancora da definire. Rimanete aggiornati per ulteriori dettagli su questo possibile trasferimento.

2026-01-19 09:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal CdS: Il muro del Crystal Palace sembra destinato a sgretolarsi, ma dipenderà dalla formula e non solo dal prezzo. Il club inglese chiede 40 milioni e la certezza di una cessione a titolo definitivo per il cartellino di Mateta, sotto contratto sino al 2027. No alla prima offerta di cui si parlava già sabato. Juve su Mateta, la trattativa con il Crystal Palace. La Juve sarebbe partita da una base di 2 milioni di prestito e un riscatto per totali 28-30 da far scattare in caso di qualificazione Champions a giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Corriere dello Sport – ecco quanto serve per strapparlo al Crystal Palace

