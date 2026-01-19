Casa e ospedale di comunità messi in sicurezza

Il Pd di Massa esprime preoccupazione per le recenti dichiarazioni del sindaco Persiani riguardo alla sicurezza di casa e ospedale di comunità. La questione della tutela dei servizi sanitari locali resta centrale per la salute della comunità, richiedendo attenzione e azioni concrete per garantire strutture sicure e accessibili per tutti i cittadini.

La sanità apuana sotto i riflettori con il Pd di Massa che "esprime forte sconcerto per le recenti dichiarazioni del sindaco Persiani sulla sanità cittadina". I Dem spiegano che "vedere la massima autorità sanitaria della città utilizzare toni da ’barricata’ e parlare di presunte ’volontà punitive’ rappresenta grave atto di sciacallaggio politico, che distorce la realtà e offende l’intelligenza dei cittadini". E aggiungono che la politica in cui credono "è quella che media per costruire soluzioni, non quella che alza polveroni per coprire i propri fallimenti amministrativi. La realtà è scritta negli atti: Casa e Ospedale di Comunità non sono stati cancellati, ma messi in sicurezza – precisa Claudia Giuliani (nella foto) per la segreteria comunale Pd di Massa – Il Pnrr è uno strumento rigido, con una scadenza inderogabile fissata a giugno 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

