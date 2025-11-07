Cava partono i lavori per la Casa e l' Ospedale di Comunità

Salernotoday.it | 7 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà lunedì prossimo (10 novembre), alle ore 10, a Cava de' Tirreni la posa della prima pietra della realizzazione della Casa e dell'Ospedale di Comunità, in via Emilio Risi, alle spalle del Distretto sanitario e della chiesa di Sant'Alfonso del rione Filangieri. I partecipantiDue importanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cava de’ Tirreni, in fase di chiusura i lavori per l'ospedale: arriva anche la casa di comunità - Buone notizie per la sanità di Cava de' Tirreni: sono in fase di ultimazione i lavori di ammodernamento del pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Incoronata dell’Olmo. Lo riporta ilmattino.it

Casa Pogi apre le porte ai nonni. Partono i lavori per la nuova Rsa - La giunta guidata dal sindaco Paolo Nannini ha approvato il progetto esecutivo per la nascita di una seconda ... Da lanazione.it

Bonus casa, si sblocca: per infissi e pompe di calore partono le comunicazioni all’Enea, chi può richiederlo - Chi ha effettuato lavori come il cambio degli infissi o l’installazione di una pompa di calore nei primi sei mesi di quest’anno avrà tempo fino al prossimo 29 settembre per inviare (o, come accade più ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Cava Partono Lavori Casa