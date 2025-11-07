Cava partono i lavori per la Casa e l' Ospedale di Comunità

Si terrà lunedì prossimo (10 novembre), alle ore 10, a Cava de' Tirreni la posa della prima pietra della realizzazione della Casa e dell'Ospedale di Comunità, in via Emilio Risi, alle spalle del Distretto sanitario e della chiesa di Sant'Alfonso del rione Filangieri. I partecipantiDue importanti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

