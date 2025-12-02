Sophia Loren il figlio Carlo Ponti in tv | Mamma ha sempre saputo bilanciare la fama con la vita di famiglia

La grande Sophia Loren è stata raccontata nella sua sfera più privata dal figlio Carlo Ponti Jr, ospite in collegamento da Los Angeles con lo studio de La Volta Buona. Di professione direttore d'orchestra, classe 1968, Ponti è il primogenito dell'attrice e del produttore cinematografico Carlo. 🔗 Leggi su Today.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sophia loren in la donna del fiume, 1954 Vai su X

Sophia Loren: eleganza, forza e fascino senza compromessi Le nostre icone, le nostre ispirazioni. #osteriabelledonne #italianrestaurant #buchettavinofirenze #belledonneiconiche #sophialoren - facebook.com Vai su Facebook

Carlo Ponti Jr, figlio di Sophia Loren: “Un privilegio averla come madre”/ “Ha bilanciato fama e famiglia” - ”. Da ilsussidiario.net

Sophia Loren al matrimonio del figlio Carlo Ponti, la tenera foto di famiglia: «Un giorno che custodiremo nei nostri cuori» - Carlo Ponti, primogenito di Sophia Loren, ha 57 anni (classe 1968) ed è un affermato direttore d'orchestra. Riporta leggo.it

Sophia Loren al matrimonio del figlio Carlo Ponti, la tenera foto di famiglia: «Un giorno che custodiremo nei nostri cuori» - Dopo i teneri scatti pubblicati a settembre 2025 in occasione del suo 91esimo compleanno, la diva ricompare sui social per il matrimonio del ... Lo riporta leggo.it

Sophia Loren al matrimonio del figlio Carlo Ponti, la foto di famiglia: «Un giorno che custodiremo nei nostri cuori» - Il figlio di Sophia Loren ha condiviso sui social uno scatto di famiglia che ritrae la diva accanto alla moglie Mariam Sharmanashvili. Si legge su ilmattino.it

Sophia Loren riappare in foto per il matrimonio del figlio Carlo - La grande Sophia Loren appare sorridente, solare, con un dolce vita rosso fuoco, truccata perfettamente, nelle foto condivise dal figlio, il direttore d'orchestra Carlo Ponti, nel giorno del suo ... Si legge su ansa.it

Sophia Loren festeggia 91 anni con figli e nipoti: la foto in famiglia nella sua casa di Ginevra - , musicista e direttore d'orchestra, nato nel 1968 dall'amore di Sophia Loren con Carlo Ponti, ha condiviso su Instagram una foto ricordo dell'evento. Riporta corriereadriatico.it