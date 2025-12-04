Cambio al vertice di Versace | dopo otto mesi si chiude l’era Vitale

Dall'addio di Donatella all'arrivo di Dario Vitale. Lo scorso aprile Donatella Versace aveva sorpreso il mondo della moda annunciando la propria uscita dal ruolo di direttrice creativa della casa di moda che porta il suo cognome, fondata dal fratello Gianni. Contestualmente, Dario Vitale era stato nominato nuovo direttore creativo, con l'incarico di firmare le collezioni della Maison a partire dal primo aprile. L'uscita improvvisa di Vitale. A distanza di appena otto mesi dal suo insediamento, arriva però un nuovo colpo di scena: Dario Vitale ha lasciato la guida creativa del brand.

