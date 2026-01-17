Allegri | Camarda? E’ nel Lecce ma ci sono quattro giovani al Milan che sono fortissimi

In vista della partita tra Milan e Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la rosa a disposizione. Ha menzionato Camarda, attualmente nel Lecce, e ha sottolineato la qualità di quattro giovani talenti presenti nel Milan, ritenuti molto promettenti. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulla situazione attuale della squadra e sulle potenzialità emergenti nel gruppo.

Camarda nel Milan può diventate come Esposito nell'Inter? Questa una delle domande arrivate a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Lecce. Ecco la risposta dell'allenatore rossonero: "È nel Lecce ora. Per ciò che ho visto io, ci sono tanti giovani di livello, ma ci sono quattro che sono fortissimi". L'allenatore del Milan continua con le sue parole sui giovani rossoneri: "Abbiamo sempre tirato fuori ragazzi dal settore giovanile. Bisogna avere pazienza, farli giocare, scegliere il percorso giusto. Penso che sia stato giusto mandarli a Spezia e Lecce". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri: “Camarda? E’ nel Lecce, ma ci sono quattro giovani al Milan che sono fortissimi” Leggi anche: Milan, Tomaselli ha dubbi: “Allegri dice che la sua squadra deve migliorare, ma ci sono i margini per farlo?” Leggi anche: Lecce, Sticchi Damiani: “Il Milan ci paga se Camarda fa gol? No, al contrario…” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Milan, Camarda verso il ritorno anticipato dal prestito al Lecce: può essere utile ad Allegri per lo sprint finale - Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma sta prendendo sempre più quota il rientro anticipato al Milan di Francesco Camarda dal prestito al Lecce. milannews.it

