Il calciomercato del Cagliari si concentra sul ritorno di Dossena, che sembra essere ormai vicino. Tuttavia, lo scambio previsto sta rallentando, e le trattative sono ancora in fase di definizione. In questo contesto, si seguono con attenzione le ultime novità e i dettagli che potrebbero influenzare la composizione della squadra in vista delle prossime sfide.

Calciomercato Juve, duello con il Napoli: se Mateta resta bloccato, lui diventa il primo obiettivo. Le ultimissime Calciomercato, che colpaccio del Girona! Raggiunto l’accordo con il Barcellona per quel portiere. I dettagli Diretta gol Serie A: Lazio Como 0-3, finisce qui! Pesante ko per Sarri. Nico Paz illumina Infortunati Napoli, il dott. Canonico non ci sta: «Spesso si sente parlare alcune persone di preparazione atletica e medicina pur non avendo titoli» Manè svela cosa è successo dopo Senegal Marocco: perché han lasciato il campo e poi sono rientrati! Retroscena clamoroso Xabi Alonso, una squadra a sorpresa lo vuole subito in panchina! L’indiscrezione delle ultime ore ha spiazzato tutti Guehi Manchester City, ora è ufficiale: rinforzo in difesa per i Citizens. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, tutto pronto per il ritorno di Dossena. Rallenta invece quello scambio, le ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Napoli, possibile ritorno di fiamma per un calciatore: Manna è pronto a valutarlo. Le ultimissime

Mercato Cagliari, accelerata per il ritorno di Dossena: il difensore vicino, arrivano confermeIl mercato del Cagliari si muove con decisione, con segnali concreti che indicano il ritorno di Alberto Dossena.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sulemana Cagliari, il giocatore presto in rossoblù! Gli ultimi aggiornamenti - Restano da perfezionare alcuni dettagli: il punto della situazione Il calciomercato invernale inizia a dare segnali concreti in c ... cagliarinews24.com