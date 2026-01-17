Mercato Cagliari accelerata per il ritorno di Dossena | il difensore vicino arrivano conferme

Il mercato del Cagliari si muove con decisione, con segnali concreti che indicano il ritorno di Alberto Dossena. Dopo un anno e mezzo, le ultime indiscrezioni confermano l’avvicinamento del difensore alla società sarda, segnando un passo importante per il rafforzamento della squadra. Restano da attendere sviluppi ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla possibile riunione tra Dossena e il club.

Alberto Dossena si avvicina sempre di più a un possibile ritorno in Sardegna, a un anno e mezzo dalla sua partenza. L’indiscrezione, riportata da Alfredo Pedullà, parla di una decisa accelerazione del Cagliari su un profilo già noto e apprezzato dall’ambiente. Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha infatti individuato nel centrale del Como il rinforzo ideale per potenziare la linea difensiva. La scelta di puntare su Dossena risponde a esigenze tecniche ben definite: solidità, conoscenza del contesto e immediata affidabilità. Il difensore ha già indossato la maglia rossoblù, lasciando un ricordo positivo per rendimento, personalità e continuità, elementi che lo rendono un candidato naturale per tornare a guidare la retroguardia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

