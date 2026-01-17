Mercato Cagliari accelerata per il ritorno di Dossena | il difensore vicino arrivano conferme
Il mercato del Cagliari si muove con decisione, con segnali concreti che indicano il ritorno di Alberto Dossena. Dopo un anno e mezzo, le ultime indiscrezioni confermano l’avvicinamento del difensore alla società sarda, segnando un passo importante per il rafforzamento della squadra. Restano da attendere sviluppi ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla possibile riunione tra Dossena e il club.
Alberto Dossena si avvicina sempre di più a un possibile ritorno in Sardegna, a un anno e mezzo dalla sua partenza. L’indiscrezione, riportata da Alfredo Pedullà, parla di una decisa accelerazione del Cagliari su un profilo già noto e apprezzato dall’ambiente. Il direttore sportivo Guido Angelozzi ha infatti individuato nel centrale del Como il rinforzo ideale per potenziare la linea difensiva. La scelta di puntare su Dossena risponde a esigenze tecniche ben definite: solidità, conoscenza del contesto e immediata affidabilità. Il difensore ha già indossato la maglia rossoblù, lasciando un ricordo positivo per rendimento, personalità e continuità, elementi che lo rendono un candidato naturale per tornare a guidare la retroguardia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Cagliari, mercato in movimento: Luperto può partire, idea Dossena per la difesa
Leggi anche: Cagliari, mercato in movimento: Luperto può partire, idea Dossena per la difesa
Serie A, Calciomercato Cagliari – Accelerata per Anjorin: siamo ai dettagli; Cagliari travolto dal Genoa, la sconfitta accelera il mercato; Mercato Cagliari | Da Sulemana a Prati: bivio Bologna-Torino per la mediana rossoblù; LIVE Calciomercato | Segui in diretta le trattative di Cagliari, Torres e della Serie D.
Cagliari, mercato in accelerazione: Sulemana a un passo - Il ds Angelozzi lavora per consegnare due centrocampisti a Pisacane: accordo a un passo col Bologna, più complicata la pista Nicolussi ... cagliaripad.it
Cagliari, da Anjorin al ritorno di Sulemana: Prati può partire | Il punto sul mercato - Intrecci di mercato in casa Cagliari per il centrocampo: dall'interesse per Anjorin al ritorno di Sulemana. cagliaripad.it
João Pedro, qual è la situazione aggiornata per l’ex Cagliari? L’attaccante ed il suo destino con il rientro in Italia - L’attaccante ed il suo destino con il rientro in Italia Sfuma all’improvviso uno degli obiettivi principali del Pisa: il ritorno in Itali ... cagliarinews24.com
Mirko Nicolino. . #Mercato, formazione anti-Cagliari e diatriba tra giochisti e risultatisti: #Spalletti ha detto tutto #juventus - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.