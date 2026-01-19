A Cadorago, alcuni operai impegnati in lavori domestici sono stati coinvolti in un episodio di furto di un cane all’interno della stessa abitazione. Uno degli operai è stato denunciato, mentre prosegue la ricerca del possibile complice. L’evento evidenzia l’importanza di tutelare la sicurezza delle proprietà durante interventi professionali. La vicenda è tuttora in fase di approfondimento da parte delle forze dell’ordine.

Cadorago (Como), 19 gennaio 2026 – E' andato a casa per svolgere dei lavori, e ha organizzato il furto del cane. Di Prince, giovane boxer di un anno di proprietà di una ragazza di 20 anni di Bulgorello di Cadorago, non si hanno più tracce. La proprietaria nei giorni scorsi aveva chiamato un egiziano di 22 anni per svolgere alcune manutenzioni, assieme a un coetaneo marocchino, affidandogli le chiavi di casa. Senza immaginare che i due le avrebbero rubato il cane. La ragazza nei giorni successivi aveva fatto appelli in tutta la città, cercando Prince ovunque e pubblicando annunci online. Fino a capire che gli autori potevano essere i due operai che aveva chiamato per i lavori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cadorago, operai rubano un cane nella casa dove stanno lavorando: uno denunciato, caccia al complice

