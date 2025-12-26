Il colpo risale allo scorso agosto: due gli uomini con il volto coperto che avevano minacciato il titolare e le dipendenti dell'oreficeria preferita dalle star È stato rintracciato a Milano e sottoposto a fermo uno degli uomini che, secondo i carabinieri della Compagnia di Santa Margherita li. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Portofino, arrestato in stazione a Milano uno dei rapinatori della gioielleria Cusi, caccia al complice

Leggi anche: Assalto a portavalori, carabinieri sulle tracce dei rapinatori: uno arrestato a Milano

Leggi anche: Rapina con pistola nella boutique Rolex, arrestato a Milano uno dei due malviventi: fermato in stazione Centrale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Rapina con pistola nella boutique Rolex, arrestato a Milano uno dei due malviventi: fermato in stazione Centrale; Rapina con pistola a Portofino nella boutique Rolex: un arresto; Portofino, arrestato uno dei due rapinatori del colpo milionario alla gioielleria di Portofino; Arrestato il presunto autore della rapina a mano armata in una gioielleria a Portofino.

Rapina a mano armata in gioielleria Rolex a Portofino: serbo arrestato - I carabinieri di Santa Margherita hanno quindi eseguito il fermo di indiziato di delitto del responsabile della rapina a Portofino. ligurianotizie.it