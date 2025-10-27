Affrontare la sfida della cybersicurezza nelle Pmi italiane il convegno di Confapi
Si svolgerà venerdì 31 ottobre alle 17.30 il convegno “Affrontare la sfida della cybersicurezza nelle PMI italiane”, una preziosa occasione di confronto con relatori di altissimo livello promossa da Confapi Industria Piacenza nella sede di via Menicanti 1. L’evento approfondirà una delle sfide. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
