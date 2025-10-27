È stato il momento più difficile per me ci sono stata male Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita ho sempre creduto nel matrimonio ma purtroppo non è andata

È con la voce ferma ma lo sguardo carico di emozione che Martina Stella si è raccontata a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. L’attrice, 40 anni, ha parlato per la prima volta con sincerità del momento più doloroso della sua vita: la fine del matrimonio con Andrea Manfredonia, celebrato nel 2016 e naufragato sette anni dopo. «È stato il momento più difficile per me, ci sono stata male», ha ammesso. «Ho sempre avuto il sogno della famiglia unita, ho sempre creduto nel matrimonio, ma purtroppo non è andata ». Tradimento: 10 passi per superarlo X Leggi anche › Martina Stella parla del divorzio e dei flirt con Lapo e Valentino: «Non ho avuto molta fortuna in amore» Martina Stella: la separazione è stata tosta. 🔗 Leggi su Iodonna.it

