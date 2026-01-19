Bonus attivi nel 2026 | tutte le agevolazioni per famiglie casa ed energia

Nel 2026, numerose agevolazioni e bonus continueranno a sostenere famiglie, abitazioni ed energia. Tra conferme e novità, le misure includono aiuti per bollette, ristrutturazioni, istruzione e servizi psicologici. Questa guida offre una panoramica aggiornata delle principali possibilità di agevolazione disponibili, aiutando a conoscere le opportunità di sostegno economico previste per l’anno in corso.

Per il bonus elettrico, gli importi annuali variano in base al numero di componenti del nucleo familiare: 146 euro per famiglie con 1-2 persone, 186,15 euro per nuclei con 3-4 componenti, 204,40 euro per famiglie con più di 4 persone. I requisiti sono: Isee fino a 9.

Bonus casa 2026: tutte le agevolazioni confermate, le novità e cosa cambia davvero per chi ristruttura

La Legge di Bilancio 2026 conferma le principali agevolazioni per la ristrutturazione della casa, offrendo maggiore stabilità rispetto al passato. In questo articolo, analizzeremo le agevolazioni confermate, le eventuali novità e le modifiche più significative, per aiutarti a comprendere come queste influenzeranno i progetti di ristrutturazione nel prossimo anno.

Bonus terzo figlio: tutte le agevolazioni per chi allarga la famiglia nel 2026

Il bonus terzo figlio 2026 offre diverse agevolazioni alle famiglie che decidono di allargare il nucleo familiare. Questa misura mira a sostenere le famiglie numerose, in particolare le mamme lavoratrici, attraverso benefici e incentivi dedicati. In questa guida riassumiamo tutte le principali opportunità previste per chi ha un terzo figlio nel 2026, spiegando come poter accedere ai vari aiuti disponibili.

Dagli elettrodomestici ai lavori di ristrutturazione, fino alle bollette e gli asili: ecco i requisiti e come ottenerli