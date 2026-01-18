Bonus 2026 da elettrodomestici a psicologo da mobili ad asili nido | quali sono e come richiederli
Nel 2026 il panorama dei bonus cambia, con nuove opportunità e alcune uscite. Dalle agevolazioni per elettrodomestici, mobili e asili nido ai supporti per servizi di psicologia, il governo introduce incentivi destinati a diverse esigenze. In questa guida, scoprirai quali bonus sono disponibili, come richiederli e le modalità per usufruirne, per orientarti al meglio tra le novità dell’anno.
(Adnkronos) –Anno nuovo, bonus nuovi. Nel 2026, oltre a quelli riconfermati, fanno il loro ingresso alcuni nuovi incentivi nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo, ma ad altri dovremo dire addio perché escono di scena alcuni bonus dedicati alle famiglie. Gas ed energia, mobili ed elettrodomestici, asili nido, scuole paritarie e libri di testo, ecco tutti i bonus del nuovo anno e come richiederli, grazie alla lista stilata da Assoutenti. I dati presentati per la richiesta dei bonus verranno verificati attraverso il sistema informativo integrato. Bonus sociale energia. Per i nuclei composti da 1-2 componenti, il beneficio per il 2026 è di 146 euro; per le famiglie con 3-4 componenti è di 186,15 euro; per le famiglie composte da più di 4 membri, il bonus è di 204,40 euro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
