Bollo auto Sicilia | cosa cambia nel 2026

Nel 2026, in Sicilia, il bollo auto subirà modifiche che coinvolgono principalmente agevolazioni e esenzioni. Pur mantenendo invariati gli importi, la nuova legge regionale prevede riduzioni per le flotte e esenzioni per le vetture a basse emissioni immatricolate tra il 2026 e il 2028. Queste novità mirano a favorire la mobilità sostenibile e a sostenere le esigenze delle imprese e dei cittadini siciliani.

Nessuna revisione al rialzo o al ribasso degli importi nel 2026, ma novità in fatto di riduzioni ed esenzioni. Con la legge di stabilità regionale, il parlamento siciliano ha approvato delle modifiche al bollo auto 2026, che non intaccano la sostanza della tassa di possesso ma che fissano delle agevolazioni mirate per il triennio 2026-2028. Le misure introdotte con il disegno di legge numero 1030 si sommano ai cambiamenti di carattere nazionale sulle modalità di pagamento del bollo auto: per i siciliani il 2026 si apre così con diverse novità sul fronte della tassa automobilistica. L'Assemblea regionale siciliana ha approvato due agevolazioni per il bollo auto 2026 e per quello degli anni successivi fino a tutto il 2028.

